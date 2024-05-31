アルトサックスマウスピース(SELMER S90 180)

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商品詳細
アルトサックス マウスピースSELMERS90180定価 23,000円くらいと思います(2022年購入)購入したのは昨年です。買って2〜3ヶ月後にテナーに移行していたので実際吹いたのは週1回に2ヶ月程度です。ご理解のあるかたのみお願いいたします。久しぶりに吹いたらなんか違うと思い、新しく買いたいと選定しに行ったらめちゃくちゃ値上げしていて驚きました、、、(無事購入しました)いまは定価で28,000円…やっぱり高いです。。。返品・値下げ交渉はご遠慮くださいませ。
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