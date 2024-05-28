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- 7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
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商品詳細
7弦エレキギターエボニー指板648mm305R27フレット対応1F幅48mm24F幅64mm指板R305厚み6mm648mmスケール27フレット対応溝の幅0.5mm溝の深さ4mm７弦ギターの幅にも対応できるエレキギター用エボニー指板です。希少な木材でAランクです。27フレットまで溝切り済みなので、自由にカットして利用可能です。ナット溝はロックナット仕様になっていますが、こちらもカットすれば普通のナットもつけられます。大きめに作られているので、作るギターによってカット可能で、汎用性の高いエボニー指板です。こちらは大和マークという加工業者に製作していただいたものなので高精度です。不要になったのでお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/smear759004.html
http://narcologia.ru/goods/Persia373388.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric735545.html
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