  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
商品番号 U38362941353
商品名

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

7弦エレキギターエボニー指板648mm305R27フレット対応1F幅48mm24F幅64mm指板R305厚み6mm648mmスケール27フレット対応溝の幅0.5mm溝の深さ4mm７弦ギターの幅にも対応できるエレキギター用エボニー指板です。希少な木材でAランクです。27フレットまで溝切り済みなので、自由にカットして利用可能です。ナット溝はロックナット仕様になっていますが、こちらもカットすれば普通のナットもつけられます。大きめに作られているので、作るギターによってカット可能で、汎用性の高いエボニー指板です。こちらは大和マークという加工業者に製作していただいたものなので高精度です。不要になったのでお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/smear759004.html
http://narcologia.ru/goods/Persia373388.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric735545.html

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応 - エレキギター

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応 - エレキギター

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応 春先取りの ...

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応 - エレキギター

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応 - エレキギター

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
未完成のマホガニー 7 弦エレク トリック ギター ネック ローズウッド指板 24 フレット

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
シェリー新店舗工場カスタム白 TL 7 弦ギターのエボニー指板エレキギター

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
7弦ネックスルーボディ紫エレキギターとエボニー指板、アワビインレイ ...

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
＜エボニー・スカイ 7弦＞

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
asblumenkron.com - 値引 dd0942 エレキギター セミアコ エレキギター ...

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
Gibson レスポールジュニア フェイデッド チェリー ダブルカッタウェイ ...

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
ESP SNAPPER-7 開発秘話 – ESP Official Blog

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
超美品 メーカー不明 バイオリン 4/4 【ご予約品】 2520円 www ...

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
未完成のマホガニー 7 弦エレク トリック ギター ネック ローズウッド指板 24 フレット

7弦エレキギター エボニー指板 648mm 305R 27フレット対応
hideミニギター（動作確認済み） 【数々のアワードを受賞】 19380円 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru