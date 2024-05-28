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Hi-STANDARD　ハイスタタオル
商品番号 Q58196208937
商品名

Hi-STANDARD　ハイスタタオル
ブランド名 ハイスタンダード
特別価格 税込 6,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hi-STANDARDの矢沢永吉風のヴィンテージ激レアタオルです。1999年に行われたMAKINGTHEROADTOURのライブ会場で購入。使用した物になります。
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