skzoo フィリックス ぬいぐるみ 正規品 お値下げ

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商品詳細
JYPSHOPで購入した正規品になります。オリジナルサイズです袋から出してタグを切らずガラスケースにて飾っていました。外には持ち出していません。即購入OK！straykidsskzooスキズ フィリックス スキズポガリオリジナルぬいぐるみスキズぬいぐるみ
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