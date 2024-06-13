【状態良好】Epiphone by Gibson レスポールスタンダード

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ご覧いただきありがとうございます。エレキギター多数出品中です。エピフォンバイギブソンLesPaulStandardチェリーサンバースト 2007年製の出品です。クリーニング、指板清掃、フレット研磨、弦高調整済み。レスポールモデルの定番と言えば、このスタンダード。本家ギブソンレスポールを忠実に再現し、コストパフォーマンスに優れた1本です。憧れのレスポールミュージシャンが放つ、あの枯れた図太いサウンドを体感できます。これからギターを始める方にも間違いのない、十分なスペックかと思います。■商品状態■外装:ボディ裏の角に浅い打痕がいくつかあります。その他全体的には大きく目立つ傷はありません。金属パーツ:ややくすみが出ておりますが、演奏上問題ありません。ネック：ストレートフレット：8割ほど電気系統：問題なし、ガリありません付属品：なし、本体のみ（ハードケースは撮影用です）■その他注意点■※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照のうえ、ご購入いただきますようお願い申し上げます。※スマートフォンで撮影しております。色合いが実物とは若干異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、あくまで“中古品”という事をご理解ください。写真に写らない微細なキズもある可能性がありますので、現物を優先させていただきます。エレキギター#エレキギターガンズスラッシュレッドツェッペリンジミーペイジhidePATAタイプ···レスポールタイプ