葛飾北斎 詩歌写眞鏡 雪中旅人 木版画 アダチ版画研究所 額装 ...

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商品情報葛飾北斎詩歌写眞鏡雪中旅人木版画アダチ版画研究所額装----------------------------------------------◆サイズ385×720（mm）※額サイズ----------------------------------------------◆状態僅かにヤケがございますが、目立つシミはないかと思います。額に多少傷みございます。商品の状態やサイズ感など気になる点はお気軽にコメントください！----------------------------------------------その他のアイテムはこちらをぜひご覧ください！#NY【フォロー割実施中】定期的にお値下げ、再出品をしていますので気になる商品がございましたら是非いいね、フォローをお願い致します。◆注意事項・18時以降ご対応できない場合がございます。ご了承ください。