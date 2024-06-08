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- 藤井フミヤ グッズ オリジナルハーフコート新品未使用
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商品詳細
藤井フミヤさん初のアウターです。新品未使用2001年ファンクラブFFメールオーダーのオリジナルハーフコートになります。ポリエステル製のハーフコート。軽くて便利な素材。シルエットもスッキリとした、襟を完全に閉めてスタンドカラーにすると首元にFFマークが見えるようになってます。素材ポリエステルサイズMサイズ着丈80cm肩幅46cm袖丈60cm袖口まわり28cmバスト107cm畳んで保管してました。折ジワありますが、商品は綺麗な状態です。新しいPP袋に入れて包装致します。丁寧に梱包させて頂きます。#kiki藤井フミヤグッズ
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