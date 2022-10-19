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- ダルビッシュ有【72個 限定】ボブルヘッド WBC 侍ジャパン
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商品詳細
アメリカのFoco社のボブルヘッド・ダルビッシュ有選手(北海道日本ハムファイターズ、サンディエゴ・パドレス、WBC侍ジャパン)侍ジャパンのユニフォームを着用したものです。大谷翔平選手の同様のボブルヘッドも出品中ですのでぜひ合わせてご検討ください。72個限定で少量限定発売された物です。球場配布品と違い造りもしっかりしています。Foco社のダルビッシュ選手のボブルヘッド自体がなかなか希少かと思います。中身確認のみで未使用品。元の箱に入れた状態でお送りいたします。即購入OKです。
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