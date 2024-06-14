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昭和レトロ　ヴィンテージ KOWA ラブラブペット　MASAMIオリジナル
商品番号 P40912161261
商品名

昭和レトロ　ヴィンテージ KOWA ラブラブペット　MASAMIオリジナル
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール必読。昭和レトロ。ヴィンテージ。KOWA。MASAMIオリジナル。ラブラブペット。馬？ロバ？。ぬいぐるみ。中古品。古いもの、中古品、自宅保管のため毛羽立ち、黒ずみ、汚れ、へたり、縫い目見え、目にボンド汚れあります。神経質な方には向きません。とてもかわいいぬいぐるみです。サイズ　頭から後ろ足先まで約50cm。古いものなのでよくご理解の上ご購入よろしくお願い致します。コレクションにいかがですか？昭和レトロ　レトロ　ヴィンテージKOWAMASAMIオリジナルラブラブペット　馬ロバ　ぬいぐるみ　コレクション
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