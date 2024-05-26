【真作】尾崎行雄/咢堂/二行書/五言二句/掛軸/名家伝来/AA-6

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B03902 尾崎咢堂(行雄) 五言句二行書 憲政の神様：真作 | sanjuandedios.pe B03902 尾崎咢堂(行雄) 五言句二行書 憲政の神様：真作 | sanjuandedios.pe

【真作】【参考】尾崎行雄/咢堂 ［1858〜1954］政治家。神奈川の生まれ。号、咢堂(がくどう)。明治15年（1882）立憲改進党の創立に参加。第1回総選挙以来、連続25回当選、代議士生活63年。東京市長・文相・法相を歴任。大正2年（1913）の第一次護憲運動では先頭に立って活躍。憲政の神様と称された。【作品状態】本紙は絖本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 206cm × 幅 57cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。