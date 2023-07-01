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- 氷ピクミンが作れる 製氷器\u0026コップ set BOOK 2組 ファミマ限定
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商品詳細
ピクミン４氷ピクミンが作れる製氷器＆コップsetBOOK2枚のトレイを合わせ水を注いで凍らせれば「氷ピクミン」のような氷が完成。グミなどのお菓子も作りやすい、シリコン製の製氷器です。割れにくい素材のコップとセットです。新品未使用品ですが売場に並んでいる時点から箱に擦れや角に痛みがありました。初期傷ですので、ご理解頂ける方のみご購入ください。返品、交換、クレーム対応は行っておりませんのでご了承ください。#ファミリーマート#ピクミン#氷ピクミン#ピクミン4#限定品#製氷器#レア
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