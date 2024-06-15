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CASIO 純正ピアノ椅子 CB-30BN
商品番号 A68134025416
商品名

CASIO 純正ピアノ椅子 CB-30BN
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ調整可能です。ピアノを手放す為、出品いたします。脚部分を外して小さく配送しますので、六角レンチもお付け致します。種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子
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