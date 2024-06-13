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商品詳細
Tway航空限定ピカチュウジェット ボーイング737-800型機模型（1：200） 1 ショッパー1 ポケモンジェット韓国Tway航空の機内販売限定品です。購入後すぐに袋に入れて保管しています。新品・未使用ですが、初期キズ等ある場合があります。写真8,9枚目のように箱に若干の汚れがあります。ショッパーは折れ・ヨレ等があります。また、折りたたんで発送します。ご了承ください。防水・キズ対策として、OPP袋に入れてプチプチで保護して発送いたします。海外製ですので、神経質な方や完璧な美品をお求めの方は購入をお控えください。↓他にもグッズを出品しています。#おちゃPのそらとぶピカチュウプロジェクト#Tway航空#ティーウェイ航空#韓国#ピカチュウジェット#ポケモン#ピカチュウそらとぶピカチュウプロジェクトポケモンジェットピカチュウジェットT'waytwayティーウェイ航空韓国
http://narcologia.ru/goods/ordering696179.html
http://narcologia.ru/goods/unusable337774.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming727792.html
Tway航空限定 ピカチュウジェット 1/200 ポケモン 737-800 韓国
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