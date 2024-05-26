2023 EPOCH LUXURY オリックス 山﨑颯一郎 直筆サインカード

2023EPOCHNPBLUXURYCOLLECTIONオリックス・バファローズ山﨑颯一郎選手の直筆サインカードです。お値下げは対応しておりませんので、何卒ご了承くださいませ。※初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。「検索用ワード」野球東京ヤクルトスワローズ読売ジャイアンツ巨人阪神タイガース横浜DeNAベイスターズ広島東洋カープ中日ドラゴンズ福岡ソフトバンクホークスオリックスバファローズ埼玉西武ライオンズ千葉ロッテマリーンズ東北楽天ゴールデンイーグルス北海道日本ハムファイターズBBMEPOCHNPB山崎颯一郎福田周平山本由伸宮城大弥吉田正尚杉本裕太郎宗佑磨山﨑福也山﨑颯一郎山岡泰輔平野佳寿若月健矢ボストン・レッドソックス椋木蓮ユニフォーム石川亮福田周平千賀滉大topps森友哉内藤鵬山下舜平大masatakayoshida侍ジャパン宇田川優希来田涼斗池田陵真曽谷龍平齋藤響介中川圭太野口智哉茶野篤政頓宮裕真太田椋東晃平野球直筆サインカードエポック