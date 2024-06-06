SIXPAD フットフィット SP‐FF2310F

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商品詳細
数回使用しました。使わなくなった為出品いたします。定価40,480円数回使用しました。本体のみ 箱はありません。一年前に購入単3アルカリ乾電池 4本動作確認済み 全面除菌シートでクリーニング済みです。
http://narcologia.ru/goods/Addict619118.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador183806.html
http://narcologia.ru/goods/ordering198479.html
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