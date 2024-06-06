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掛け軸　風水黄金富峰図　石田雪外　掛け軸　桐箱外箱付き　NO15675
商品番号 K78747176716
商品名

掛け軸　風水黄金富峰図　石田雪外　掛け軸　桐箱外箱付き　NO15675
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品名：風水黄金富峰図作者名：石田　雪外サイズ(約)：縦186×横53縁起のいい風水画です。黄金の富士山、鶴、南天、福寿草、亀と縁起も良いものが勢揃いの掛け軸です。桐箱、外箱ついております。おそらく使用していないものと思います。形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/preference348638.html
http://narcologia.ru/goods/organization77362.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic785312.html
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掛け軸 石田雪外 風水發財富峰図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です ...
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