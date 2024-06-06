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- 掛け軸 風水黄金富峰図 石田雪外 掛け軸 桐箱外箱付き NO15675
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商品詳細
作品名：風水黄金富峰図作者名：石田 雪外サイズ(約)：縦186×横53縁起のいい風水画です。黄金の富士山、鶴、南天、福寿草、亀と縁起も良いものが勢揃いの掛け軸です。桐箱、外箱ついております。おそらく使用していないものと思います。形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
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