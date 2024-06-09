大谷翔平　MVP記念ボブルヘッド　エンゼルス　ギブアウェイ

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商品詳細
2022年5月10日ギブアウェイ大谷翔平選手ALMVP記念ボブルヘッド新品未開封ですが海外製のため塗装のムラ、接着剤跡、細かな傷、箱のへこみや損傷等がある可能性があります。神経質な方は購入を控えてください他にもエンゼルスグッツ多数出品予定ですまとめてお取引可能ですので、ご希望の方はコメントお願いします3点以上まとめてお取引してくださる場合、少しですがお値引きさせて頂きます#大谷翔平#エンゼルス#ボブルヘッド#大谷翔平フィギュア#ギブアウェイ#SHOWTIME
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