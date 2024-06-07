年代不詳、リトグラフ

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30年前、パリシャルルドゴール飛行場内、アンテークショップで柄違い3枚を購入の1枚です．中のリトは縁もボロボロですが、額は額専門店でピッタリ合うのを選んで入れて頂きました。3枚、並べて飾るのが理想ですが、、他の2枚は、別に載せます。長きに亘り、楽しみましたので整理の為、破格値で出品致します。お気に召して、大切にして下さる方に貰われると、嬉しいです。額のお値段にもならないお安さです．オーダーの額です。