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年代不詳、リトグラフ
商品番号 I76874157293
商品名

年代不詳、リトグラフ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年前、パリシャルルドゴール飛行場内、アンテークショップで柄違い3枚を購入の1枚です．中のリトは縁もボロボロですが、額は額専門店でピッタリ合うのを選んで入れて頂きました。3枚、並べて飾るのが理想ですが、、他の2枚は、別に載せます。長きに亘り、楽しみましたので整理の為、破格値で出品致します。お気に召して、大切にして下さる方に貰われると、嬉しいです。額のお値段にもならないお安さです．オーダーの額です。
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