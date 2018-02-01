閃乱カグラ　Burst Re：Newal　特大バスタオル　雲雀＆春花

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商品詳細
閃乱カグラBurstRe：Newal 描き下ろし 特大バスタオル イーカプコン限定 雲雀 春花サイズ約90×40cm素材 マイクロファイバー製(ポリエステル100%)イーカプコン使用はしていませんが、袋から開封した状態で保管していました。目だった汚れ等はありません。色落ち等を懸念して洗濯やクリーニングは行っておりません。ご自身でお願いします。
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