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閃乱カグラ　Burst Re：Newal　特大バスタオル　雲雀＆春花
商品番号 S85988545574
商品名

閃乱カグラ　Burst Re：Newal　特大バスタオル　雲雀＆春花
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閃乱カグラBurstRe：Newal　描き下ろし　特大バスタオル　イーカプコン限定　雲雀　春花サイズ約90×40cm素材　マイクロファイバー製(ポリエステル100%)イーカプコン使用はしていませんが、袋から開封した状態で保管していました。目だった汚れ等はありません。色落ち等を懸念して洗濯やクリーニングは行っておりません。ご自身でお願いします。
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