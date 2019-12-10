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コーチバッグ
商品番号 X74581408309
商品名

コーチバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,040 円
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商品詳細

手提げ、肩掛け両方使用カラー　紺色中にファスナーポケット1オープンポケット2前後のふちに約23㌢のファスナーポケット付き開閉部　マグネット式表面に目立つ傷汚れ無し中底辺部に少々汚れ有り高さ約25㌢幅約28㌢マチ約18㌢
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