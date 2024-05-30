アジョリーかごバック　専用なので購入不可です

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アジョリーのかごバッグでです。2023年の4月頃購入し、18000円位でした。1回使用したのみですので美品です。sizeが小さいため、出品します長財布は、はみ出しますが入ります。●サイズ：縦幅18cm横幅23cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。