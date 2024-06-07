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極美品　DIOR パールネックレス（30 MONTAIGNE チョーカー）
商品番号 J25920152393
商品名

極美品　DIOR パールネックレス（30 MONTAIGNE チョーカー）
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 13,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORパールネックレス(30MONTAIGNEチョーカーメタル\u0026レジンパール)一年前に正規店にて購入しましたが、パーティーなどで三度使用したのみでかなり綺麗な状態です。華やかなネックレスのため、使用する機会が意外と少ないことに気づき、出品することにいたしました。こうした出品がはじめてのため、箱や保証書は保存しておりません。それでもご了承いただける方のみ購入をお願いいたします。初めての出品のため不手際などありましたらご容赦ください。お値下げなど可能な範囲でご対応いたします。
http://narcologia.ru/goods/septet468919.html
http://narcologia.ru/goods/Addict250018.html
http://narcologia.ru/goods/choice739585.html
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