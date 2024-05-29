MARC JACOBSショルダーバッグ

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商品詳細
MARCBYMARCJACOBSショルダーバッグ横 約24センチ（開口部約21センチ）縦 約16センチ肩紐長さ 約130センチ（金具含む）内ポケットひとつ外ポケットふたつロゴの入ったゴールドの金具や、中の模様がとても可愛いです。本革で柔らかく使いやすいです。状態は良好です。
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