イボーナ ibona ストリング・ショルダーバッグ チョコ

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2023年度限定色のチョコです。3回ほどの使用ですので、目立った汚れや傷もほとんどないかと思います。お写真ご参照くださいませ。最近荷物が多く、購入後結局あまり使えないままで、ほぼ観賞用になっておりましたので使っていただける方にお譲りしたいと思い出品させていただきました。お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。（希望価格登録は通知をオフにしておりますので、対応する予定はございません。）素材...牛革(本革),エナメルカラー...ブラウン