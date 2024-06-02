休日と詩　シナモンブラウス　ライトグレー

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テイスト・シーン···カジュアル色···グレー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント3.4回の着用で状態は良好だと思います。■平置きサイズ身丈：62cm身幅：64cm■素材リヨセル：65%綿：35%とってもかわいいのでどなたか着ていただければ嬉しいです。