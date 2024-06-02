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休日と詩　シナモンブラウス　ライトグレー
商品番号 R76866250502
商品名

休日と詩　シナモンブラウス　ライトグレー
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···カジュアル色···グレー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント3.4回の着用で状態は良好だと思います。■平置きサイズ身丈：62cm身幅：64cm■素材リヨセル：65%綿：35%とってもかわいいのでどなたか着ていただければ嬉しいです。
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