CINOH チノ　ニットタンクトップ　ブラウン

CINOHのニットタンクトップです。試着のみで美品です。サイズ表記は38です。身幅26センチ着丈54センチニット素材なので、伸縮性はかなりあります。縫い目がオレンジの糸を使っており、裾に糸がでるデザインになっています。素人採寸、検品になりますので、誤差、見落とし等ある場合がございます。ご理解のうえご購入頂ければと思います。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬#mame#マメ#エディション#アカネウツノミヤ#タロウホリウチ#マルジェラ#TOGA#アメリ#ビューテフルピープル#アクネ#MM6#マルニ#サカイ



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