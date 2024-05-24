フレームワーク　発泡LOGO T　tシャツ　長袖　ホワイト　FRAMeWORK

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FRAMeWORK - 発泡LOGO Tの通販 by coco's shop｜フレームワークならラクマ



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≪追加≫オーバーロゴT2



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OUT OF FRAMe】フロントロゴT(505706833) | フレームワーク(FRAMeWORK ...



≪一部店舗・WEB限定追加≫ロゴプリントハーフスリーブT（Tシャツ ...



ロゴロンTee(505022256) | フレームワーク(FRAMeWORK) - MAGASEEK



FRAMeWORK ロゴプリントハーフスリーブT - Tシャツ(半袖/袖なし)



FRAMeWORK（フレームワーク）の「BIGロゴロングスリーブT◇（Tシャツ ...



≪追加≫ロゴロンTee|Spick & Span(スピック＆スパン)の通販 ...

フレームワークの人気のロゴtです。薄手で着やすくお手入れもしやすい万能アイテム。通気性も吸水性もよく色んな場面でかなり活躍できそうです。そのまま着てもジャケットやカーディガンを羽織れば秋や初冬でも使用できそうです♪ベイクルーズで購入。洗濯タグもある正規品です✨2回ほど使用でプリント部分も特に色あせしておらず状態は良好です。 ○定価:8,250円 ○サイズ:FREE ○カラー:ホワイト 白 ○カットソー シャツ ロゴ プリント 長袖 Tシャツ ●着丈:約66.5 ●身幅:約54 ●肩幅:約56 ●袖丈:約51.5梱包の際にできる折り畳みシワはご了承下さいませm(._.)m***********ショップ紹介文****************立体的な発泡プリントロゴが新鮮なロンＴ。モードな雰囲気のロゴだからこそ、配色はホワイト×ブラウン、グレー×ブラックで大人のデイリーコーディネートに馴染むように仕上げました。一枚着としても映える、ほどよくゆとりのあるシルエット。コーディネートのアクセント使いにおすすめの一枚です。*******************************************Spick\u0026Span、スピックアンドスパンジャーナルスタンダード、ツモリチサト、イエナ、イエナスローブ、オシャレウォーカー、アンドイット、ニコアンドと組み合わせたりしています