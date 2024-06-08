- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- SACRA サクラ ユナイテッドアローズ フリルブラウス 長袖
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
袖丈···長袖柄・デザイン···フリルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛いサクラのフリルブラウスです。後ろジッパーのプルオーバータイプです。お色が、ブルーがかったグレーの感じで、上品な印象です。サイズ表記がありませんがMくらいだと思います。実測肩幅 38身幅 47身丈 56袖丈(脇下より)42大体の目安にしてください。傷や汚れ等は見当たりませんが、洗濯は数回しています。ユーズド品のご理解いただけます方のご購入をお願い致します。折りたたんで発送しますので、畳みジワなどご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/rebellion290378.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln104002.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei250571.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion290378.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln104002.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei250571.html
UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）の「＜SACRA（サクラ）＞ TE ...
UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）の「＜SACRA（サクラ）＞ TE ...
UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）の「＜SACRA（サクラ）＞ TE ...
SACRA サクラ 圧縮ウール フリルブラウス 長袖トップス セーター | フリマアプリ ラクマ
UNITED ARROWS - SACRA ブラウスの通販 by ♡｜ユナイテッドアローズ ...
DEUXIEME CLASSE - 新品タグ付☆ SACRA 16SS 袖フリルブラウス 白 ...
SACRA - SACRA (サクラ) グレンチェックブラウス＊ユナイテッド ...
サクラ ノースリーブフリルブラウス チュニック丈 38 紺 ネイビー /MI
sacra サクラ バックリボンシャツ | フリマアプリ ラクマ
サクラ SACRA TOKYO ユナイテッドアローズ取扱い☆PARIGOTコラボ 大人 ...
BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS(ビューティーアンドユースユナイテッド ...
SACRA - サクラ ノースリーブフリルブラウス チュニック丈 38 紺 ...
SACRA - サクラ ノースリーブフリルブラウス チュニック丈 38 紺 ...