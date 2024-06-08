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SACRA サクラ　ユナイテッドアローズ　フリルブラウス　長袖
商品番号 G11956110578
商品名

SACRA サクラ　ユナイテッドアローズ　フリルブラウス　長袖
ブランド名 サクラ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···フリルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛いサクラのフリルブラウスです。後ろジッパーのプルオーバータイプです。お色が、ブルーがかったグレーの感じで、上品な印象です。サイズ表記がありませんがMくらいだと思います。実測肩幅　　38身幅　　47身丈　　56袖丈(脇下より)42大体の目安にしてください。傷や汚れ等は見当たりませんが、洗濯は数回しています。ユーズド品のご理解いただけます方のご購入をお願い致します。折りたたんで発送しますので、畳みジワなどご了承くださいませ。
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