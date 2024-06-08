SACRA サクラ　ユナイテッドアローズ　フリルブラウス　長袖

袖丈···長袖柄・デザイン···フリルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛いサクラのフリルブラウスです。後ろジッパーのプルオーバータイプです。お色が、ブルーがかったグレーの感じで、上品な印象です。サイズ表記がありませんがMくらいだと思います。実測肩幅 38身幅 47身丈 56袖丈(脇下より)42大体の目安にしてください。傷や汚れ等は見当たりませんが、洗濯は数回しています。ユーズド品のご理解いただけます方のご購入をお願い致します。折りたたんで発送しますので、畳みジワなどご了承くださいませ。



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