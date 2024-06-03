JOURNAL STANDARD relume リデーズ コンフォート　ビッグT

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着用回数5回程度【2023SS】JOURNALSTANDARDrelume◆人気の「HOLIDAYS」からビッグTEEが登場！メンズライクなサイズ感のカットソーが新たにお目見え。ラフなシルエットながらも柔らかな素材と落ち感が女性らしさも演出してくれます。シンプルなデニムコーデも様になる一枚。タイトスカートや柄ボトムスと合わせればお出かけにも◎【HOLIDAYSCOMFORT/ホリデーズコンフォート】自分だけのオフタイムであるからこそ、快適な衣類を身につけたい、そして大好きなモノに囲まれていたい、そのようなライフスタイル提案をコンセプトに掲げスタートした”ホリデーズコンフォート”。快適に過ごす為に考えられたストレスのない素材、そしてアメリカンビンテージを彷彿させるディテールやデザイン、グラフィックを取り入れた、エプロンやクッションなど雑貨も展開するホームコレクションです。ナチュラルで優しいカラーと快適な素材が生み出す至福の日常がまっています。サイズ肩幅身幅着丈袖丈フリー72708325柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋