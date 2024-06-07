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【新品.限定】♡メゾンドフルール♡レースフリルハンドルトートバッグ♡2点セット♡
商品番号 N69395653176
商品名

【新品.限定】♡メゾンドフルール♡レースフリルハンドルトートバッグ♡2点セット♡
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンドフルールの3周年パーティー会場限定のフリルハンドルトートバックです。新品.タグ付き、数が少なくて会場でも数分で完売してしまったレアなお品物です。サイズはSサイズとMサイズの2点セットです。S.Mサイズともに使いやすいので、とても人気がありますメインバッグとしても、高級感があるおしゃれなバッグです。新品.タグ付き.未使用のお品物ですが、自宅保管ご理解いただける方のご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor401003.html
http://narcologia.ru/goods/smear316304.html
http://narcologia.ru/goods/rouge490510.html
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