Modern Pirates モダンパイレーツ ストラップ

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商品詳細
SUGIZOさんのシグネイチャーモデルのストラップと大変似ていますが、通常モデルになります。フェイクダイヤのパーツ一部ヒビありです。画像ご確認ください。4年ほど使いましたので、綺麗なものをお求めの方は購入控えてください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose396440.html
http://narcologia.ru/goods/choice733885.html
http://narcologia.ru/goods/waveform898417.html
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