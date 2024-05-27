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Modern Pirates モダンパイレーツ ストラップ
商品番号 T21672354172
商品名

Modern Pirates モダンパイレーツ ストラップ
ブランド名 モダンパイレーツ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUGIZOさんのシグネイチャーモデルのストラップと大変似ていますが、通常モデルになります。フェイクダイヤのパーツ一部ヒビありです。画像ご確認ください。4年ほど使いましたので、綺麗なものをお求めの方は購入控えてください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose396440.html
http://narcologia.ru/goods/choice733885.html
http://narcologia.ru/goods/waveform898417.html
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