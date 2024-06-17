MICHAEL KORS 鮮やかなブルーに黒のライン 2way ハンドバッグ

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MICHAELKORS鮮やかなブルーに黒のライン2wayハンドバッグ通勤に!Amelieのおすすめ商品！素材：本革カラー：鮮やかブルー／黒サイズ：単位[cm]（多少の誤差有） 横幅：32 高さ：25 底面マチ：14 ショルダー長さ：90付属品：ショルダー用ストラップあり状態：非常にキレイで使用感はほとんど ありませんが、裏側に引っ掻いた キズがあります。（写真10） また、上部の角が若干曲がって います。（写真6上段） 一度人の手に渡った商品です。 完品をお求めの方は購入を ご遠慮願います。 購入先：ブランド専門オークション新品参考価格：$328(ドル換算：48,544円）2023年9月25日現在