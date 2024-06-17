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MICHAEL KORS 鮮やかなブルーに黒のライン 2way ハンドバッグ
商品番号 X10153469316
商品名

MICHAEL KORS 鮮やかなブルーに黒のライン 2way ハンドバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORS鮮やかなブルーに黒のライン2wayハンドバッグ通勤に!Amelieのおすすめ商品！素材：本革カラー：鮮やかブルー／黒サイズ：単位[cm]（多少の誤差有）　　横幅：32　　高さ：25　　底面マチ：14　　ショルダー長さ：90付属品：ショルダー用ストラップあり状態：非常にキレイで使用感はほとんど　　　ありませんが、裏側に引っ掻いた　　　キズがあります。（写真10）　　　また、上部の角が若干曲がって　　　います。（写真6上段）　　　一度人の手に渡った商品です。　　　完品をお求めの方は購入を　　　ご遠慮願います。　　　購入先：ブランド専門オークション新品参考価格：$328(ドル換算：48,544円）2023年9月25日現在
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