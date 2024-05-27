【最終お値下げ】ティファニー　Tスマイル　ネックレス　ラージ

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商品詳細
使用頻度は少なく、その後自宅保管です。やや傷やくもりが見られますが、正規店のクリーニングで綺麗になる程度かと思います。返品不可にて、ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。カラー...ゴールド材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper349109.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring534396.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual216146.html
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