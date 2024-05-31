【全額返金保証・送料無料・美品】ヴィトン・ラウンドファスナー・アンプラント・人気

ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)「無言での即購入・お取引も大歓迎でございます♪」■■■[商品のランク・早見表]N：新品S：新品同様SA：極美品A～AB：全体的には綺麗BA～B：良品BC：一般的な中古品C～D：ダメージが多い中古品J：ジャンク品ダメージ：極小・小・中・大■■■[商品の状態]ランク・外側：A擦れ(小)、薄汚れ(小)、使用感(小)ランク・内側：A保管臭(小)、薄汚れ(小)、使用感(小)■■■[商品の詳細]管理番号：H044ライン：モノグラム・アンプラント・オロール(ジッピー・ウォレット)種類：長財布(ラウンドファスナー・ジップタイプ)素材：カーフカラー：紫色系・パープル系サイズ：横19.4cm×縦9.9cm×幅2.4cm重さ：約260gポケット・外側：無しポケット・内側：お札入れ×6、カード入れ×12、小銭入れ×1製造国：フランスシリアルナンバー：SP2187付属品：ケース、保存袋参考価格：約13万円■■■2022年5月ごろ、日本最大級の古物市場・エコリングで購入いたしました、ヴィトンの大人気ライン、モノグラム・アンプラント・オロール(ジッピー・ウォレット)の長財布でございます。エレガントな大人の雰囲気があるアンプラント、高級カーフに繊細に施されたモノグラムの型押しが、年齢層問わず全世界のセレブに愛されております。ヴィトンの中でもジッピー・ウォレットは代表的なお財布で、機能性・使い心地の良さが素晴らしく、末永く本気でお財布を使いたいお客様へぴったりの逸品でございます。どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)■■■#Lexeadの財布一覧#Lexeadのヴィトン一覧



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