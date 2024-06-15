新品級　キタムラ2wayシボ革ハンドバッグ

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Ｋマーク入りのタグがワンポイントの２ｗａｙハンドバッグ。着脱できるショルダーベルトが付いています。マチが広く口開きが大きいので、物の出し入れがスムーズ。メイン収納の両脇があおりポケットになっており、出し入れの多いスマホやパスケース、ハンカチなどの収納に便利なお品です。▪️現行品定価38,000円サイズ：タテ １８ ヨコ ２５ マチ １２ｃｍ（立ち上がり １０ｃｍ／ショルダー立ち上がり ５７～６３ｃｍ）／重量 ４６０ｇ仕様：【口開き】ファスナー 【内ポケット】２【前胴ポケット】マグネット 【背胴ポケット】マグネット【付属品】ショルダーベルト、チャーム生産国：日本素材···牛革(本革)カラー···ブラック◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品ですのでご安心下さい。▪️used品となります神経質な方、完璧な商品を求める方は購入をご遠慮ください。