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【匿名配送】希少　ゲンテン　クロコ　ハンドバッグ
商品番号 V45923291417
商品名

【匿名配送】希少　ゲンテン　クロコ　ハンドバッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

gentenクロコの型押しのハンドバッグ表面は艶があり、とても高級感あります。他でも見かけないデザインです。大切にするあまりほとんど使わずに、ずっと布袋に入れて保管していました。全体的に状態は綺麗ですが、元々あった革特有の小傷はあります。自宅保管をご理解の上ご検討ください。カラー···ブラウン底辺36高20持ち手45おおよそ
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