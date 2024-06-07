エルメス　1998年エキシビジョンノベルティ

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商品詳細
1998年に開催されたエルメスのエキシビジョンで、抽選で当たったノベルティです使用する事なくずっとクローゼットに入っていたので、ビニールの割れなどはないですが、金具の変色や、持ち手にクセがついています珍しいのでコレクションにされたりしてる方いかがでしょうか？縦約30横約37幅約12
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