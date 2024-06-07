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エルメス　1998年エキシビジョンノベルティ
商品番号 A68042603301
商品名

エルメス　1998年エキシビジョンノベルティ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1998年に開催されたエルメスのエキシビジョンで、抽選で当たったノベルティです使用する事なくずっとクローゼットに入っていたので、ビニールの割れなどはないですが、金具の変色や、持ち手にクセがついています珍しいのでコレクションにされたりしてる方いかがでしょうか？縦約30横約37幅約12
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