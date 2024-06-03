ETRO Home collection エトロ ペイズリー柄 ブラウス シャツ

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます^^フォローしていただいた方に限り、値段交渉を受付致します！※大幅な値引きに関しては、受付致しかねます。商品は即購入okです！質問等ある場合はコメントまでお願いします^^【お得なフォロー割引き・まとめ割】★2000〜4999円の商品：200円引き★5000〜9999円の商品：300円引き★10000円以上の商品：500円引き2点おまとめの場合(合計で3000円以上)：さらに500円引き※フォロー割は値段の高い方にのみ適用です。3点目以降も、1点増えるたびに500円引き●フォロー割、まとめ割は商品のコメントにて「フォロー割希望」「まとめ割希望」とコメントお願いします^^【商品名】ブランド：ETROHomecollectionエトロホームコレクション商品名：ブラウス シャツ 長袖 ペイズリー柄 総柄【カラー】・ベージュ【サイズ】表記サイズ：S着丈：60.5cm身幅：42.5cm肩幅：40.5cm袖丈：46cm※採寸は床に平置きで行っております。素人の採寸になりますので多少の誤差がある場合がございます。【状態】状態説明：使用感少しありますが、目立つような傷や汚れはありません。※中古品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。ランク：BS：新品・未使用品A：未使用に近い商品B：未使用ではないが、目立った傷や汚れがなく、使用感が少ない商品B-：使用感はあるが、目立った傷や汚れがない商品C：少し傷や汚れがある商品D：全体的に傷や汚れがある商品大手リサイクルショップにて購入いたしました。管理番号：571#むらさきskアパレル↑こちらから、全商品見ていただけますd(￣￣)



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