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6（ロク）ノースリーブ ブラウス
商品番号 F12670180425
商品名

6（ロク）ノースリーブ ブラウス
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

首もとの後ろデザインが可愛くてポイントです。ラグタグで、ほぼ未使用のものを購入し、試着のみで一度も着用せずに保管していました。黒なので、秋口まで着られそうです。
http://narcologia.ru/goods/cowpox874339.html
http://narcologia.ru/goods/ordering549279.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce627955.html
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