MidiUmi ミディウミ　ストライプ　シャツワンピース　ロング

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。プロフィールも合わせてご覧ください。※コメント無しでの即購入OKです。・ミディウミ・サイズ表記なし平置き採寸肩幅約72cm身幅約59.5cm着丈約102.5cm袖丈約39cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。◆状態◆気になるダメージ等なく状態は良好です。・発送は、送料込/匿名配送/追跡/補償の付いたメルカリ便での発送をしております。・その他、ブランドTシャツやジャケットスウェット等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。#ミディウミ
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http://narcologia.ru/goods/waveform151417.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly478284.html
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