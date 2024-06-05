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セルフォード ラグランジョーゼットブラウス
商品番号 G61245491678
商品名

セルフォード ラグランジョーゼットブラウス
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】36【実寸】着丈56,5　　　　身幅45　　　　※着丈は肩の一番高い所から裾迄を測っております。★汚れ、ほつれ、毛玉無く綺麗な状態です。【詳細】イエローのジョーゼット生地が使用されております。やや厚手でハリのあるしっかりとした素材です。内側に下地はありません。フロントにタックがあしらわれた立体感のあるシルエットです。また、肩の縫い目のないラグランスリーブになります。5715z2024
http://narcologia.ru/goods/choice559585.html
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