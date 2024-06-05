セルフォード ラグランジョーゼットブラウス

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商品詳細
【サイズ】36【実寸】着丈56,5 身幅45 ※着丈は肩の一番高い所から裾迄を測っております。★汚れ、ほつれ、毛玉無く綺麗な状態です。【詳細】イエローのジョーゼット生地が使用されております。やや厚手でハリのあるしっかりとした素材です。内側に下地はありません。フロントにタックがあしらわれた立体感のあるシルエットです。また、肩の縫い目のないラグランスリーブになります。5715z2024
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