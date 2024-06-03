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RNA ボーダー　半袖ポロシャツ
商品番号 L16149050229
商品名

RNA ボーダー　半袖ポロシャツ
ブランド名 アールエヌエー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップでも人気のボーダー黄色です。一目惚れして購入しましたが、実際に試着してみると若すぎて断念しました。試着のみ、一度洗濯済みです。柄・デザイン···ボーダー
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