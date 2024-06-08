L・新品 シフォンブラウス シャツ トップス レディースファッション 洋服

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胸元のフリルが可愛い印象を与えるブラウスです。透け感があるので中にキャミソールを合わせた着こなしになります。襟のリボンを蝶結びにすることでより立体感が出ます。スカートと合わせると、よりガーリーな装いになります。海外輸入のお洋服、レディースファッションです。サイズ（cm）：M着丈：約59袖丈：約58肩幅：約37バスト：約87L着丈：約60袖丈：約59肩幅：約38バスト：約88※サイズについては2-3センチの誤差があります。#ファッション#レディース#レディースファッション#洋服#新品#未使用#未着用#新品未使用#新品未着用#海外輸入#クーポン#値引き#割引き#値下げ#毎日100円値下げ#最終値下げ#最終値引き#最終割引き#送料無料#送料込み#匿名配送テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル、地雷系、量産型色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント