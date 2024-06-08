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Vネックフロントフリルブラウス
商品番号 X14666937858
商品名

Vネックフロントフリルブラウス
ブランド名 ヘザー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Heatherのブラウスです。●サイズ：タグ表記FREEサイズ●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどは見当たりません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/injure340867.html
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