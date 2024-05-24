NATURAL BEAUTY BASIC ベルト付きストライプブラウス Sサイズ



フリルネックストライプブラウス | N. Natural Beauty Basic ...



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NATURAL BEAUTY BASIC - 【美品】ナチュラルビューティベーシック ...



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スキッパーフリル長袖ブラウス | N. Natural Beauty Basic* | サンエー ...



フリルショルダースキッパーブラウス | N. Natural Beauty Basic ...



バンドカラークレリックシャツ | N. Natural Beauty Basic* | サンエー ...



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◯ブランド：NATURALBEAUTYBASICナチュラルビューティーベーシック◯状態：良好◯サイズ：S◯カラー：ホワイト◯素材：ポリエステル95%ポリウレタン5%◯ウォッシャブル◯ベルト付き上品なストライプ柄のブラウスです。使用感なく良好な状態です。一枚でも着ていただけますし、付属のベルトでウエストマークをしていただくとスタイルアップして見えます。オンオフ問わず使いやすいデザインなので、普段着としてもお仕事にもおすすめです。スカートにもパンツにも合わせやすく着回しの効く一枚です。洗濯が可能なので日常使いに便利です。秋、春は一枚で、冬はカーディガンやアウターのインナーとして、ロングシーズン愛用していただけます。きれいめブラウスをお探しの方はぜひ♡テイスト・シーン···キレイめ、きれいめ、綺麗め、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、仕事、通勤、職場、きれいめ、オフィス、都会的、シック、大人、ウエストマーク、メリハリ、体型カバー、スタイルアップ、使いやすい色···ホワイト、白袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、ピンストライプ、ベルト#NBB#ナチュラルビューティベーシック#洗える#NATURALBEAUTYBASIC