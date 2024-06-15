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商品詳細
公式サイトで購入しました。UGGアグSheepskinEmbroideryEarmuffUGGイヤーマフ2022年-2023年秋冬新作20955WSHEEPSKINEARMUFFWITHEMBROIDERYレディース女性耳あてエンブロイダリーイヤマフMETAL/MTLメタルグレーサイズ高さ:約18cm耳当て部分の直径:約11cm外側の長さ(耳当て部分含む):約54cmカラーチェスナット／chestnut素材シープスキンカラー···ベージュ
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