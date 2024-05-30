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【極美品】濱野皮革工藝 エクセルシオール ハンドバッグ南京錠黒
商品番号 I97809917896
商品名

【極美品】濱野皮革工藝 エクセルシオール ハンドバッグ南京錠黒
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品・未使用級皇室御用達　濱野皮革工藝HAMANOエクセルシオール　パドロック大手リサイクルショップにて購入。▪️size　　横26cm縦22cmマチ13cm＊素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。▪️色　　ブラック▪️素材　　本革フォーマルバッグパーティーバッグ南京錠オールレザー冠婚葬祭結婚式同窓会二次会お呼ばれ＊何ございましたらお気軽にコメント下さい(^^)
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