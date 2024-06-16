ロエベ　ショルダー　バック　ヴィンテージ

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商品詳細
10年以上前に母がスペインで3000€日本円で36万くらいで購入したロエベのとても柔らかなラムレザーを使用した、ショルダーバッグです。ヴィンテージ品です。スレや傷、大きめの表面ひび割れがあります。中のポケットにはファスナーが付いており、細かな糸のほつれがあります。全体的に経年劣化が見られます。サイズ 縦23cm持ち手含まず 横25.5cm マチ19.5cmショルダーの長さ約42cm状態はあまりよくありません。それでもご納得いただける方、購入をよろしくお願いします。あくまでも中古品です。何卒よろしくお願いします。素材···その他レザー(本革)
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