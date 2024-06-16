エルメス 大判スカーフ カレ90 ロマンティック ROMANTIQUE

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商品詳細
エルメス大判スカーフカレ90ロマンティックROMANTIQUE使いやすい大判サイズです。シミや汚れのない美品です。全体的に淡い色合いで素敵です。箱等はありません。品質表示タグ付です。89cm×87cm目立った傷や汚れのない美品ですが、中古品です。神経質な方は購入をご遠慮ください。人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)
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