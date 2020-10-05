新品未使用　マンタスエスカレイ　大判モヘアストール

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商品詳細
スペイン製マンタスエスカレイの大判ストールです。深緑、紺、白で少し厚みのあるモヘアですが、柔らかいので巻きやすいです。幅35センチ×長さ170センチです。ストールピンが付属しています。
http://narcologia.ru/goods/reflector789264.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion955878.html
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